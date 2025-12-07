Resultados de diputados en El Paraíso: figuras conocidas están quedando fuera

Figuras conocidas del departamento de El Paraíso están quedando fuera del Congreso Nacional y nuevos rostros políticos están obteniendo una diputación, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no actualiza datos desde la tarde del pasado jueves.
¿Quiénes están ganando una diputación en El Paraíso?
1. Hiudy Gabriela Morales Aguilar, del Partido Nacional, está obteniendo 35,058 votos.
2. John Milton García Flores, de Libertad y Refundación (Libre): 29,112 marcas.
3. Pedro Mendoza Flores, del Partido Liberal: 23,617 votos.
4. Gustavo Adolfo González Aguilar, del Partido Nacional: 35,038 votos.
5. Ever Nazael Aguilar Aguilar, del Partido Libre: 26,373 votos.
6. Yesica Lorena Cano Flores, del Partido Liberal, está logrando 22,721 sufragios.
El departamento de El Paraíso aporta seis diputados al Congreso Nacional. Hasta el momento, estos son los candidatos que están ganando una diputación, según el CNE.
En contraste, hay sorpresas de aspirantes reconocidos que buscaban la reelección y están quedando fuera del próximo Congreso Nacional (2026-2030).
Uno de ellos es Walter Chávez, del Partido Nacional, quien se encuentra en la séptima posición de la elección de diputados de El Paraíso, con 35,025 votos. Para poder entrar tendría que desplazar a Gustavo Adolfo González. La diferencia entre ambos es de apenas 18 votos.
Mario Argeñal, de Libre, es otro de los que se está perdiendo la diputación; está en la décima posición. Obtiene, hasta ahora, 24,098 marcas. Sus posibilidades son más lejanas, ya que Ever Aguilar le saca una ventaja de 2,275 votos.
Y la sorpresa mayúscula en El Paraíso es la momentánea derrota del actual jefe de bancada de los diputados liberales, Mario Segura. El legislador está la posición 11 del conteo del CNE, con 22,664. La diferencia con su compañera de partido, Yesica Cano, es de 57 votos.
Las elecciones de este domingo en el municipio de San Antonio de Flores serán determinantes para definir la nómina de diputados de El Paraíso. Walter Chávez y Mario Segura, quienes aún tienen posibilidades de obtener la diputación, esperan con ansias estos resultados.