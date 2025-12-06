JOH envía impactante mensaje a su abogado Renato Stabile

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández publicó este sábado un mensaje en el que expresó profundo agradecimiento hacia su abogado Renato Stabile, a quien reconoció por su acompañamiento y defensa durante el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.
En un extenso texto compartido en Instagram, Hernández recordó que conoció a Stabile cuando fue asignado como su abogado designado por la corte.
Según el relato de JOH, la designación ocurrió en “uno de los pocos días del año” en que Stabile podía ser llamado por el sistema judicial estadounidense, un hecho que calificó como una “casualidad” con propósito divino.
“Agradecido de corazón con Renato Stabile, alguien que llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles, pero que hoy tengo la dicha de llamar amigo”, escribió el exmandatario.
Juan Orlando añadió que Stabile es “una gran persona, un profesional excepcional y un amigo admirable”, destacando su dedicación, su compromiso y su convicción al defender aquello en lo que cree.
Hernández afirmó que Stabile confió en su inocencia y que gracias a su esfuerzo y al de su equipo jurídico, hoy se encuentra en libertad.
Recordó, además, un episodio ocurrido durante el Día de Acción de Gracias de 2024, cuando su abogado lo visitó en la cárcel únicamente para acompañarlo. “Ese gesto dice todo sobre quién es él”, mencionó.
JOH escribió que su familia considera a Stabile “un ángel” en sus vidas y expresó gratitud en nombre de su esposa Ana García, sus hijos y su entorno cercano: “Gracias, Renato, de corazón. Que Dios te bendiga siempre”.
Juan Orlando Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre de 2025 tras recibir un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Juan Orlando Hernández permanecía recluido en la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Pensilvania.
El exmandatario fue extraditado en abril de 2022 y en marzo de 2024 recibió una sentencia de 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
La liberación del exmandatario generó amplia atención internacional debido a la gravedad de los cargos por los que había sido condenado y al impacto político de su regreso a la vida pública.