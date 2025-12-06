CNE amplía plazos para nulidades administrativas y recuentos especiales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 6 de diciembre que decidió prorrogar los términos para interponer acciones de nulidad administrativa, así como para solicitar revisiones y recuentos especiales, tras las demoras registradas en el procesamiento de resultados y la indisponibilidad temporal de la página oficial de divulgación.

Según el comunicado oficial, la medida aplica para los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes que participaron en las Elecciones Generales del 30 de noviembre, así como para la ciudadanía en general.

El CNE detalló que la prórroga para presentar acciones de nulidad administrativa será de 2.5 días calendario, y vencerá el lunes 8 de diciembre a las 12:00 del mediodía.