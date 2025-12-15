Plataforma Defensores advierte que se pretende deslegitimar al CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La organización Defensores de Honduras, que aglutina a sectores de la sociedad civil, advirtió este lunes que existe una estrategia para deslegitimar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir el conteo de los votos de al menos 2,792 actas electorales con inconsistencias, a más de dos semanas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. "Advertimos que existe una peligrosa estrategia orientada a debilitar, intimidar y deslegitimar al CNE, con el objetivo de impedir el conteo de votos, obstaculizar la declaratoria oficial de resultados y, eventualmente, desconocer el veredicto institucional negándose a entregar el poder mediante el uso de instituciones cooptadas", indicó la organización en un comunicado.

Agregó que esa conducta "representa una amenaza directa a la democracia y la estabilidad de Honduras" y que "es imperativo recordar que sin CNE no hay resultados", que "sin resultados no hay autoridades legítimas" y que "Honduras no puede, ni debe retroceder. El pueblo ya habló, el voto se respeta".

Escrutinio especial no arranca

La incertidumbre sigue creciendo en Honduras por el retraso en el escrutinio especial con 2,792 actas con inconsistencias que debió comenzar el sábado, mientras se va acortando el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brinde los resultados oficiales de las elecciones generales. Desde el día de las elecciones, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de un proceso con muchas irregularidades y diferencias entre los tres consejeros directivos del organismo, en el que están representados los tres partidos mayoritarios: Nacional y Liberal, conservadores, y Libertad y Refundación (Libre, izquierda). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, son las causas por las que el escrutinio especial no se ha iniciado, según indicó el domingo el organismo electoral. Además, el CNE denunció que el atraso también se debe a que el consejero de Libre, Marlon Ochoa, "no ha dado voto por escrito" para autorizar formalmente el escrutinio.

"Están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE"