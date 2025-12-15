Hallan sin vida a joven de 21 años sumergido en una pila en vivienda de San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Un trágico hallazgo se registró en las últimas horas en la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula, donde fue encontrado el cuerpo sin vida del joven José Lino Contreras, de apenas 21 años de edad, al interior de su vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del joven fue localizado sumergido en una pila dentro del inmueble, lo que generó alarma entre familiares y vecinos del sector. Elementos de las autoridades policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes.