Hallan sin vida a joven de 21 años sumergido en una pila en vivienda de San Pedro Sula

Un trágico hallazgo se registró en las últimas horas en la colonia Juan Lindo de San Pedro Sula, donde fue encontrado el cuerpo sin vida del joven José Lino Contreras, de apenas 21 años de edad, al interior de su vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del joven fue localizado sumergido en una pila dentro del inmueble, lo que generó alarma entre familiares y vecinos del sector. Elementos de las autoridades policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes.
El levantamiento cadavérico fue realizado alrededor de las doce de la medianoche por personal de Medicina Forense, mientras agentes de investigación comenzaron a recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el suceso ni han confirmado las posibles causas de la muerte, por lo que el caso se mantiene bajo investigación. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que aporte mayor claridad sobre este lamentable acontecimiento.