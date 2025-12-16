VIDEO: Fátima Bosch baila en carro alegórico y guardias la bajan a la fuerza

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, arribó a Tabasco para celebrar su triunfo; sin embargo, durante uno de los festejos fue bajada “a la fuerza” de un carro alegórico, hecho que generó polémica entre usuarios de redes sociales.
El momento ocurrió en Villahermosa como parte de las celebraciones por su coronación, la cual ha estado envuelta en controversia luego de que uno de los jueces del certamen denunciara presuntas irregularidades en su elección.
En el video, que circula ampliamente en redes sociales, se observa a Bosch bailando y enviando saludos al público que acudió a recibirla.
En un primer momento, un hombre vestido de traje se acerca para decirle algo al oído; ella continúa celebrando hasta que otro sujeto la toma de la cintura y la carga para bajarla del carro alegórico.
Aunque algunos usuarios consideraron el acto como agresivo, la modelo no se mostró incómoda y continuó saludando a los asistentes.
@ximenaromualdo Tuvieron que cargar a Fati para meterla a la camioneta, porque no hacía caso 🤣💕 #fatimabosch #tabasco #mexico🇲🇽 ♬ sonido original - 𝐗𝐢𝐦
En TikTok, el clip superó el millón de reproducciones y acumuló miles de comentarios, en su mayoría positivos.
Entre ellos destacan mensajes como: “En mi choca tabasqueña nos encanta bailar. Ella disfrutó de su gente que la amamos”; “Es un desmadre como buena mexicana”; “Misión: llevarse a Fátima. Obstáculos: Fátima”; y “El verdadero ‘no me voy, me llevan’, jajajajaja, la amamos”. Incluso hubo quienes la compararon con Mia, personaje de la película El diario de la princesa.
¿Quién es Fátima Bosch?
Fátima Bosch es una modelo originaria de Tabasco que ganó el certamen Miss Universo 2025 en una ceremonia celebrada en Tailandia, marcada por la polémica. Uno de los momentos más comentados fue la discusión que sostuvo con Nawat Itsaragrisil, anfitrión del evento.
La joven, de 25 años, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente se especializó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, y también se formó en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés.
Además de la moda, Fátima Bosch tiene pasatiempos como la poesía, la pintura y la fotografía.