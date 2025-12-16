VIDEO: Fátima Bosch baila en carro alegórico y guardias la bajan a la fuerza

Ciudad de México.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, arribó a Tabasco para celebrar su triunfo; sin embargo, durante uno de los festejos fue bajada “a la fuerza” de un carro alegórico, hecho que generó polémica entre usuarios de redes sociales.

El momento ocurrió en Villahermosa como parte de las celebraciones por su coronación, la cual ha estado envuelta en controversia luego de que uno de los jueces del certamen denunciara presuntas irregularidades en su elección.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales, se observa a Bosch bailando y enviando saludos al público que acudió a recibirla.

En un primer momento, un hombre vestido de traje se acerca para decirle algo al oído; ella continúa celebrando hasta que otro sujeto la toma de la cintura y la carga para bajarla del carro alegórico.

Aunque algunos usuarios consideraron el acto como agresivo, la modelo no se mostró incómoda y continuó saludando a los asistentes.