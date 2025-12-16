Disney trabaja en un spin-off de Gastón de 'La Bella y la Bestia'

Disney trabaja en una película de acción real con Gastón, uno de los personajes de 'The Beauty and the Beast', como protagonista, según avanza Variety.
El guionista es David Callaham, que firma la última película de "Godzilla", según añade el medio. Todavía no se ha contratado a nadie para la dirección.
La popular 'The Beauty and the Beast', inspirada en un cuento popular francés, fue todo un éxito con su estreno en 1991, cuando se convirtió en la película más taquillera de Disney. En 2017, Emma Watson protagonizó una versión musical.
Gastón es presentado como un personaje arrogante y corpulento que persigue a Bella, que rechaza sus insinuaciones a lo largo del cuento.
En la versión de 2017, Luke Evans se encargó de encarnar al personaje, aunque Variety aseguró que otro actor se encargará de dar vida al personaje.
Disney ha tratado de reeditar sus películas más antiguas de animación con desigual resultado.
'Snow White' de este año fue un fracaso financiero, pero la adaptación de 'The Beauty and the Beast' de 2017 y 'The Lion King' y 'Aladdin' de 2019 fueron éxitos multimillonarios.
Gastón es el principal antagonista de la película animada de Disney de 1991, "La Bella y la Bestia". Es un cazador arrogante y machista, obsesionado con casarse con Bella, incluso por la fuerza si fuera necesario.
Para él, Bella es la única mujer lo suficientemente bella como para ser su esposa. A diferencia de las demás chicas del pueblo, Bella es una lectora ávida, soñadora e independiente que no se impresiona por la fanfarronería de Gaston.
Ella rechaza repetidamente sus intentos de cortejo y su propuesta de matrimonio pública y humillante, lo que alimenta el orgullo herido de Gaston.
Su obsesión lo transforma de un simple patán en un villano cruel, retorcido y despiadado, especialmente al descubrir que el amor de Bella no es para él, sino para la Bestia.