Cristiano Ronaldo actuará en la próxima película de "Rápido y Furioso"

Ciudad de México.

El actor Vin Diesel sorprendió en sus redes sociales al insinuar que la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo podría unirse pronto a la mitología de la saga de películas Rápidos y Furiosos.

Y es que Diesel compartió una foto en Instagram junto al jugador portugués, donde ambos aparecen con los pulgares hacia arriba y contentos de posar para la cámara

"Todos me preguntaban si formará parte del mundo de Rápidos y Furiosos. Les aseguro que es realmente especial. Hemos escrito un papel para él", escribió el actor, sin revelar más detalles sobre el posible rol de Ronaldo.

Hasta el momento, Cristiano no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero los fans del fútbol y del cine están entusiasmados con la posibilidad de verlo en la trepidante franquicia.

La popular saga de Hollywood, que comenzó en 2021, ha estrenado 10 películas hasta la fecha. La última entrega, Fast X, salió en 2023, mientras que su segunda parte, Fast X: Part Two, donde podría aparecer Ronaldo, tiene previsto su estreno para 2027.