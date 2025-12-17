Julión Álvarez en San Pedro Sula: el regreso más esperado

San Pedro Sula, Cortés.

La expectativa por ver a Julión Álvarez en la zona norte volvió a encenderse luego de que la productora E3Live confirmara su regreso al país como parte de su gira “42-18”, un tour que celebra sus 42 años de vida y los 18 años de trayectoria junto a Su Norteño Banda.

Aunque su presentación más reciente en Honduras fue en Tegucigalpa, donde miles de fanáticos corearon éxitos como “Te hubieras ido antes” y “Regalo de Dios”, la empresa organizadora adelantó que el artista volverá el próximo 25 de abril para reencontrarse con su público en San Pedro Sula.

Los boletos en preventa saldrán a la venta este 19 de diciembre a partir de las 6:00 pm a través de eticket.hn.

La visita de Julión Álvarez será en el Estadio Francisco Morazán y forma parte de una agenda musical que mantiene a Honduras como uno de los destinos favoritos para artistas del género regional, consolidando a "La Ciudad de los Zorzales" a como una plaza clave para conciertos multitudinarios.

Con su característico estilo norteño y una conexión innegable con el público hondureño, Julión promete un espectáculo cargado de tradición, sentimiento y fiesta.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los fans ya se preparan para una noche que, sin duda, quedará marcada en la memoria musical de la ciudad.