El consejo de Warner rechaza a Paramount y defiende su fusión con Netflix

Nueva York

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, informó este miércoles el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Por ello, el consejo recomienda a sus accionistas no acudir a la opa de Paramount y defiende, además, el acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.

Según el presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza, tras una “cuidadosa evaluación” de la opa formulada por Paramount, se concluyó que su valor es “insuficiente” y que conlleva “importantes riesgos y costes”.

“Esta oferta no aborda las principales preocupaciones que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount durante nuestra extensa colaboración y revisión de sus propuestas anteriores”, señaló Di Piazza en el comunicado.

Asimismo, expresó su confianza en que la fusión de Warner con Netflix “representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas” y manifestó su expectativa de “aprovechar al máximo los atractivos beneficios de nuestra combinación”.

El consejo también cuestionó los documentos proporcionados por Paramount, al considerar que presentan “lagunas, vacíos legales y limitaciones” que suponen un riesgo para la empresa y sus accionistas.

En contraposición, subrayó que la fusión con Netflix está respaldada por una empresa con más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

WBD alcanzó a principios de mes un acuerdo con Netflix para vender la compañía por 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. Posteriormente, Paramount irrumpió en el proceso con una opa hostil valorada en 108.000 millones de dólares.

Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, mediante una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de ‘streaming’ HBO Max. Paramount, por su parte, ofreció 30 dólares en efectivo por la totalidad de la compañía.

La pugna entre los dos gigantes ha reavivado el debate sobre la creciente concentración empresarial en un sector que en Estados Unidos ya está dominado por un reducido grupo de corporaciones que integran cine, medios, televisión y plataformas de ‘streaming’.

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Netflix subían un 1,6 %, mientras que las de Paramount bajaban un 2 %.