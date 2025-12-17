Angelina Jolie muestra la cicatriz de su doble mastectomía en revista Time

París

La actriz estadounidense Angelina Jolie protagoniza el primer número de la edición francesa de la revista Time, donde muestra por primera vez la cicatriz de la mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013 en coincidencia con la promoción de su nueva película, que trata el tema del cáncer.

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas. Quería unirme a ellas, sabiendo que Time Francia compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y los conocimientos sobre el cáncer de mama", indicó Jolie, en un extracto de la entrevista con Time que se ha divulgado en su web.

Se trata, indicó Time Francia al presentar esta exclusiva, de un gesto de fortaleza por parte de la actriz y de un "símbolo de esperanza" que "fomenta el acceso a la información y la prevención del cáncer de mama, el cáncer femenino más frecuente en el mundo y la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres".

Ya en 2013, después de que Jolie desvelara haberse sometido a una doble mastectomía preventiva, solo en Francia aumentaron un 20 % los exámenes de detección del cáncer de mama, según recordó la revista.

En su nueva película, 'Couture' (de la directora francesa Alice Winocour), Jolie intepreta a una directora de cine estadounidense a la que le diagnostican cáncer y cuyo destino se entremezcla con el de otras dos mujeres que lidian con sus propias dificultades, todo en plena vorágine de la Semana de la Moda de París.

"Es una historia muy personal para mí; inmediatamente sentí una profunda conexión con Maxine Walker, mi personaje", indicó Jolie sobre este filme, que participó en el último Festival de San Sebastián.

Para ella, "las pruebas, las enfermedades y los dolores forman parte" de la existencia, "pero lo que importa es cómo los afrontamos". "Para mí, y para tantas mujeres que han vivido esto, era esencial recordar que lo que nos permite superar estos momentos es justo la vida", explicó la intérprete de 50 años, que también se sometió a una extirpación de ovarios y trompas de Falopio en 2015 por el riesgo de sufrir cáncer.

Rememoró al respecto que su madre estuvo enferma durante años (de cáncer de ovario) y que una noche, cuando le preguntaron sobre su quimioterapia, le dijo "muy emocionada" que hubiera preferido "que le hablaran de otra cosa, porque tenía la impresión de que la enfermedad se estaba convirtiendo en toda su identidad".

Por eso alaba que 'Couture' "muestre la vida" y admite que fue esa "perspectiva luminosa" lo que la convenció para encarnar el papel.Jolie defendió en la entrevista que se realicen pruebas para detectar el gen que ella porta, el BRCA, por estar ligado al cáncer de mama y de ovario.

"Todas las mujeres -sostuvo- deberían poder decidir sobre su salud y disponer de la información necesaria para tomar sus propias decisiones: las pruebas genéticas y los programas de detección deben ser accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo evidentes o antecedentes familiares significativos. Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice con el fin de fomentar la toma de decisiones informadas". EFE