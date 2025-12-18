Daddy Yankee impulsa con la NBA el baloncesto en Puerto Rico

La figura de Daddy Yankee volvió a colocarse en el centro de la conversación pública en Puerto Rico, esta vez no por su música, sino por su compromiso con el desarrollo deportivo y social de la juventud. El artista participó en el lanzamiento oficial de la primera NBA Basketball School en la Isla, un proyecto que promete transformar el acceso a oportunidades deportivas para niños y adolescentes.

Durante la presentación, Daddy Yankee destacó que el deporte ha sido una herramienta fundamental en su vida y en la formación de sus hijos. Por ello, aseguró que su participación en esta iniciativa responde a un deseo personal de aportar al futuro de Puerto Rico mediante programas que fomenten disciplina, liderazgo y valores.

La NBA Basketball School ofrecerá entrenamiento estructurado para jóvenes de 6 a 18 años, con un enfoque educativo que combina técnica deportiva, desarrollo personal y acompañamiento profesional. La alianza entre la NBA, Daddy Yankee y Multinational Insurance Company marca un precedente en la región, al integrar figuras del entretenimiento, el deporte y el sector privado en un mismo proyecto.

El artista subrayó que esta colaboración representa “la materialización de un sueño” y una inversión directa en la niñez puertorriqueña. Su visión, explicó, es que el baloncesto se convierta en un vehículo para abrir puertas, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el académico y profesional.

La iniciativa llega en un momento en que el deporte juvenil en Puerto Rico enfrenta desafíos relacionados con infraestructura, recursos y acceso equitativo. La creación de esta escuela busca atender esas brechas mediante programas accesibles y con estándares internacionales.

Representantes de la NBA resaltaron la importancia de establecer su primera escuela oficial en Puerto Rico, destacando el talento natural de los jóvenes boricuas y el potencial de la Isla como semillero de atletas. La organización aseguró que el proyecto está diseñado para ofrecer formación de alto nivel sin perder de vista el bienestar integral de los participantes.