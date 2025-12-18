Daddy Yankee impulsa con la NBA el baloncesto en Puerto Rico

La figura de Daddy Yankee volvió a colocarse en el centro de la conversación pública en Puerto Rico, esta vez no por su música, sino por su compromiso con el desarrollo deportivo y social de la juventud. El artista participó en el lanzamiento oficial de la primera NBA Basketball School en la Isla, un proyecto que promete transformar el acceso a oportunidades deportivas para niños y adolescentes.
Durante la presentación, Daddy Yankee destacó que el deporte ha sido una herramienta fundamental en su vida y en la formación de sus hijos. Por ello, aseguró que su participación en esta iniciativa responde a un deseo personal de aportar al futuro de Puerto Rico mediante programas que fomenten disciplina, liderazgo y valores.
La NBA Basketball School ofrecerá entrenamiento estructurado para jóvenes de 6 a 18 años, con un enfoque educativo que combina técnica deportiva, desarrollo personal y acompañamiento profesional. La alianza entre la NBA, Daddy Yankee y Multinational Insurance Company marca un precedente en la región, al integrar figuras del entretenimiento, el deporte y el sector privado en un mismo proyecto.
El artista subrayó que esta colaboración representa “la materialización de un sueño” y una inversión directa en la niñez puertorriqueña. Su visión, explicó, es que el baloncesto se convierta en un vehículo para abrir puertas, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el académico y profesional.
La iniciativa llega en un momento en que el deporte juvenil en Puerto Rico enfrenta desafíos relacionados con infraestructura, recursos y acceso equitativo. La creación de esta escuela busca atender esas brechas mediante programas accesibles y con estándares internacionales.
Representantes de la NBA resaltaron la importancia de establecer su primera escuela oficial en Puerto Rico, destacando el talento natural de los jóvenes boricuas y el potencial de la Isla como semillero de atletas. La organización aseguró que el proyecto está diseñado para ofrecer formación de alto nivel sin perder de vista el bienestar integral de los participantes.
Por su parte, Multinational Insurance Company reafirmó su compromiso con iniciativas que promuevan el desarrollo social. La empresa será un socio clave en la sostenibilidad del programa, aportando recursos y apoyo institucional para garantizar su continuidad.
Daddy Yankee, quien ha sido reconocido por su labor filantrópica en distintas áreas, reiteró que este proyecto no es un gesto aislado, sino parte de una estrategia más amplia para impulsar oportunidades reales para la juventud. “Invertir en ellos es invertir en el país”, expresó durante el evento.
El lanzamiento también incluyó demostraciones deportivas, presentaciones de entrenadores certificados y la participación de jóvenes atletas que serán parte de la primera generación de estudiantes. La respuesta del público fue entusiasta, reflejando el impacto cultural que tiene el artista en la comunidad.
Como antecedente, Daddy Yankee ha apoyado iniciativas deportivas desde hace más de una década, incluyendo torneos comunitarios, donaciones de equipos y programas de mentoría. Su vínculo con el baloncesto es conocido, tanto por su afición personal como por su participación en proyectos sociales relacionados con este deporte.
La NBA Basketball School en Puerto Rico se suma a una red internacional de academias que operan en países como Brasil, Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, esta es la primera vez que la organización establece una sede en un territorio caribeño.
Con este paso, Puerto Rico se posiciona como un referente regional en programas de formación deportiva de alto nivel. Para Daddy Yankee, el objetivo es claro: abrir caminos para que los jóvenes puedan soñar en grande y contar con las herramientas necesarias para lograrlo.
Fuente:El Nuevo Día