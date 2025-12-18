Japón exige medidas a Gobierno finlandés tras polémica con Miss Finlandia

Tokio.

El Gobierno japonés exigió este jueves a las autoridades finlandesas una "respuesta apropiada" ante el escándalo racista desatado a raíz de unas polémicas fotos publicadas en las redes sociales por Miss Finlandia, en las que aparece tirando hacia atrás de las comisuras de sus ojos, un gesto considerado discriminatorio hacia la gente asiática.

A la publicación, que recibió un aluvión de críticas de los internautas, se sumaron después imágenes similares publicadas por tres políticos de un partido ultraderechista que forma parte de la coalición de gobierno del país nórdico.

"Hemos enviado un mensaje de preocupación (al Gobierno finlandés) y esperamos que dé una respuesta apropiada" al escándalo, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara.

El mensaje llega después de que el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se disculpara este miércoles públicamente por lo sucedido y se comprometiera a luchar contra el racismo en una declaración publicada en redes sociales por las embajadas de la nación nórdica en Japón, Corea del Sur y China.