Detienen a socio del exdirector de Miss Universo

Ciudad de México.

Autoridades mexicanas confirmaron este miércoles el arresto de Jacobo Reyes León, socio del exdirector de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y quien es identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado al contrabando de combustible (huachicol), armas y drogas.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León, alias El Yaicob o El Lic, fue detenido el lunes pasado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Ciudad de México.

Asimismo, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra Delincuencia Organizada (Femdo) y de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy.

De acuerdo con los primeros reportes, Reyes León, excandidato a la presidencia municipal de San Martín (Estado de México, centro) por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se entregó de manera voluntaria a las autoridades que lo investigan por crimen organizado y huachicol.

El Yaicob es señalado como uno de los 13 integrantes de una presunta red criminal, en la que estaría involucrado el exdueño de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha Cantú.