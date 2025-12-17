¿Milagro Flores no cree en la amistad entre hombre y mujer? "Hay mujeres muy confianzudas"

Después de todo el revuelo mediático que generó el video en donde aparece el creador de contenido hondureño, La More, bailando raspe con la presentadora de televisión, Alejandra Rubio, las redes sociales se han inundado de memes y reacciones al respecto.
Varias personalidades de la farándula hondureña se han pronunciado sobre el tema, y aunque algunos defienden a La More, otros opinan que él debería pedir una disculpa pública a su esposa.
Ahora, la presentadora Milagro Flores salió a dar su opinión sobre si cree o no, en la amistad entre hombres y mujeres. Cabe mencionar que la conductora de TV nunca menciona los nombres de La More y Alejandra Rubio.
"Pero si no creo en las amistades de hombre y mujer, cuando hay mujeres muy confiazudas, que sabés que por ejemplo Soriano es mi amigo, pero yo no ando abrazando a Soriano, ni piqueando a Soriano, me entendés, ni me le ando encimando, o sea, porque lo quiero a él, porque lo respeto a él como mi amigo, respeto a su novia, me entendés, y jamás le voy a faltar el respeto a él", dijo Milagro Flores en un clip en donde se le puede ver comiendo junto con un amigo.
"Soriano es mi amigo y yo sé que si él ocupa un favor mío yo lo puedo ayudar, yo salgo corriendo a ayudarle y viceversa, pero no es que yo voy a estar molestándolo, quitándole tiempo con su novia, es muy diferente. Hay chavos que dicen, "¡Ay, que pegasón, solo somos amigos!", no hombre, ¿qué son entonces? No hombre".
"Cuando hay una amistad debe haber respeto, sabés, primero respeto por uno mismo porque los hombres pueden malinterpretar las cosas", agregó Milli.
En los últimos meses se le ha relacionado a Milagro Flores con el creador de contenido, Supremo.Y aunque ambos derrochan amor y ternura en redes, ambos no han confirmado que tengan una relación formal.
Sin embargo, aseguran que han estado tomando el tiempo para conocerse y así, poder dar inicio a un noviazgo.