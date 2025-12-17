Hijos de Rob Reiner: "Sentimos un dolor inimaginable"

Los Ángeles.

Dos de los tres hijos del cineasta Rob y Michele Reiner, Jake y Romy Reiner, expresaron este miércoles su "dolor inimaginable" en una primera declaración pública emitida tras el asesinato de sus padres el pasado domingo.

"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", indicaron en un escrito compartido al medio TMZ.

Los hijos de los Reiner agradecieron las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo recibidas "no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida".

"Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron", sentenció el comunicado.