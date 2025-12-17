Hijo de Rob Reiner comparece por primera vez en un tribunal

Los Ángeles.

Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.

Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.

Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.