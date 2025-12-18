Amanda Seyfried sobre Sydney Sweeney: "Es muy generosa y amable"

Estados Unidos.

Amanda Seyfried elogió públicamente a su coprotagonista Sydney Sweeney, con quien comparte créditos en The Housemaid, una nueva película de suspenso psicológico basada en la novela homónima publicada en 2022 por Freida McFadden.

La actriz, de 40 años, destacó la forma en que Sweeney, de 28, ha sabido enfrentar las presiones derivadas de la fama y el éxito acelerado en Hollywood. En declaraciones a Vanity Fair, Seyfried afirmó: “No envidio nada de lo que está pasando. He pasado mucho tiempo con ella; nos entendimos de inmediato. Es un encanto. En el fondo, es una persona muy generosa y amable”.

La intérprete reflexionó además sobre los riesgos del ascenso repentino al estrellato y recordó experiencias cercanas dentro de la industria. “Para ser sincera, nunca he tenido un momento como el que ella está teniendo. Mi coprotagonista de Chicas Pesadas, Lindsay Lohan, somos amigas, y es muy, muy, muy perjudicial para la gente tener ese tipo de atención de la noche a la mañana”, señaló.

Seyfried explicó que la exposición mediática constante puede convertirse en una carga difícil de manejar. “Porque cualquier prensa, buena o mala, sigue siendo un foco cegador, y tienes que maniobrar y negociar para sortearla y salir de ella. Son acrobacias que no creo que la mayoría de la gente sea capaz de comprender a esa edad”, añadió.