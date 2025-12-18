Amanda Seyfried sobre Sydney Sweeney: "Es muy generosa y amable"

Amanda Seyfried elogió públicamente a su coprotagonista Sydney Sweeney, con quien comparte créditos en The Housemaid, una nueva película de suspenso psicológico basada en la novela homónima publicada en 2022 por Freida McFadden.
La actriz, de 40 años, destacó la forma en que Sweeney, de 28, ha sabido enfrentar las presiones derivadas de la fama y el éxito acelerado en Hollywood. En declaraciones a Vanity Fair, Seyfried afirmó: “No envidio nada de lo que está pasando. He pasado mucho tiempo con ella; nos entendimos de inmediato. Es un encanto. En el fondo, es una persona muy generosa y amable”.
La intérprete reflexionó además sobre los riesgos del ascenso repentino al estrellato y recordó experiencias cercanas dentro de la industria. “Para ser sincera, nunca he tenido un momento como el que ella está teniendo. Mi coprotagonista de Chicas Pesadas, Lindsay Lohan, somos amigas, y es muy, muy, muy perjudicial para la gente tener ese tipo de atención de la noche a la mañana”, señaló.
Seyfried explicó que la exposición mediática constante puede convertirse en una carga difícil de manejar. “Porque cualquier prensa, buena o mala, sigue siendo un foco cegador, y tienes que maniobrar y negociar para sortearla y salir de ella. Son acrobacias que no creo que la mayoría de la gente sea capaz de comprender a esa edad”, añadió.
Pese a estos riesgos, la actriz aseguró admirar la actitud profesional de su compañera de reparto.
“Es simplemente peligroso, porque cuando la gente te critica, te idolatra y te sigue a todas partes, no puede ser bueno para tu psique. No puede hacerte sentir seguro en el mundo. Pero admiro mucho la forma en que Syd se presenta al trabajo. Siempre tiene una sonrisa, incluso cuando se siente miserable”, expresó.
Seyfried manifestó su deseo de que el éxito no cambie a la joven actriz. “Espero que eso no cambie. Espero que no se endurezca. Solo quiero seguir viéndola trabajar. Tengo mujeres realmente maravillosas en mi vida, grandes actrices con las que he trabajado y que me han apoyado”.
Por su parte, Sydney Sweeney también habló recientemente sobre su experiencia laboral junto a Seyfried.
En entrevista con Extra, la actriz comentó: “Es muy divertido. Ha sido un placer poder promocionarla con Amanda. Nos la pasamos genial juntas, y poder compartir este amor por esta película con todos los amantes de los libros y la gente que está emocionada por verla ha sido increíblemente único, y estoy muy emocionada de que la gente la vea”.