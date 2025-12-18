El principal sindicato de actores de Hollywood honrará la trayectoria de Harrison Ford

Los Ángeles, California.

El principal sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, honrará la trayectoria de la estrella estadounidense Harrison Ford en la 61º edición de sus premios, que se celebrarán el próximo 1 de marzo en Los Ángeles.

"Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han forjado la cultura mundial. Su carrera ha sido infinitamente emocionante, siempre volviendo a su pasión por la actuación. Nos honra celebrar a una leyenda cuyo impacto en nuestro arte es imborrable", indicó este jueves en un comunicado el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin.

El actor de la mítica saga de películas 'Indiana Jones' afirmó sentirse "profundamente honrado" por este reconocimiento: "He pasado la mayor parte de mi vida en sets de rodaje, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de formar parte de esta comunidad", agregó.

Con una extensa carrera cinematográfica que abarca más de 50 años, su papel como Bob Falfa en 'American Graffiti' (1973) sentó las bases de un actor que alcanzó el estrellato mundial en 1977 con su interpretación de Han Solo en la saga 'Star Wars' y elevó la franquicia a un fenómeno cultural. En 1981, debutó con otro papel icónico: el arqueólogo Indiana Jones.

El intérprete estadounidense ha sido también un destacado defensor ambiental y humanitario, "sirviendo como vicepresidente de Conservation International y prestando su voz a los esfuerzos globales de conservación a través de EarthShare, Restore Hetch Hetchy y la serie documental centrada en el clima 'Years of Living Dangerously'", destacó SAG-AFTRA.

Los Premios del Sindicato de Actores de EE.UU. reconocen anualmente las actuaciones cinematográficas y televisivas más destacadas del curso anterior, después de una votación en la que pueden participar los 160.000 miembros que integran esta institución.

Junto a los Óscar, los Globos de Oro y los Critics Choice, los SAG Awards suponen una de las citas más señaladas de la temporada de galardones de Hollywood.