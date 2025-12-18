Sabine Moussier reaparece en redes tras rumores de muerte

Ciudad de México.

En los últimos días, el nombre de la actriz mexicana Sabine Moussier se volvió tendencia en redes sociales luego de que circularan rumores falsos que aseguraban que había fallecido tras someterse a una supuesta eutanasia. La información, que se viralizó principalmente en TikTok, resultó ser completamente falsa.

Aunque muchos esperaban un desmentido directo, la actriz reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que no abordó los rumores, sino que compartió un mensaje sobre la importancia del amor, dejando claro que continúa activa y presente en redes sociales.

"No existe mejor regalo que el amor", escribió Sabine en Instagram junto a un emotivo video.

Moussier ha optado por no involucrarse en la polémica ni responder a las noticias falsas sobre su presunta muerte. Desde que comenzaron a circular los rumores, ha mantenido su actividad habitual en redes, una decisión que, si bien refleja su intención de no dar espacio a los chismes, también generó confusión entre algunos seguidores.

Los señalamientos surgieron a partir de videos creados con inteligencia artificial, en los que se utilizó su imagen y voz para difundir versiones falsas sobre su estado de salud, incluyendo que habría viajado a Colombia para solicitar la eutanasia, lo cual también fue desmentido.