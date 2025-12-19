¿Qué pasará con la herencia de Rob Reiner? Esto dijo experto en herencias

Estados Unidos

La repentina muerte de Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, no solo estremeció a Hollywood, sino que abrió una compleja discusión legal y familiar sobre el destino de la fortuna que el cineasta construyó durante más de cinco décadas. Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del doble fallecimiento, el foco también se ha trasladado al futuro de un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares, especialmente porque uno de sus hijos figura como principal sospechoso del crimen.

Una fortuna forjada entre cine, juicios y bienes raíces

De acuerdo con estimaciones citadas por Marca y Daily Mail, el patrimonio de Rob Reiner rondaría los 200 millones de dólares al momento de su muerte. Esta cifra es el resultado no solo de su exitosa carrera artística como actor, director, guionista y productor, sino también de litigios millonarios y decisiones financieras estratégicas, particularmente en el sector inmobiliario. Reiner alcanzó la fama en la década de 1970 al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family, papel que lo convirtió en una figura popular de la televisión estadounidense y le otorgó dos premios Emmy. No obstante, su verdadero salto económico llegó al pasar detrás de cámara.

Del culto cinematográfico a los tribunales

Su debut como director con This Is Spinal Tap (1984) se transformó con el tiempo en una obra de culto y en una fuente constante de ingresos. Sin embargo, en 2016 el filme volvió a ser noticia cuando Reiner y otros creadores demandaron al conglomerado Vivendi, al que acusaron de prácticas fraudulentas en el pago de regalías. A pesar del enorme éxito de la película, los demandantes aseguraron haber recibido apenas 179 dólares en regalías hasta 2013. La demanda reclamaba hasta 400 millones de dólares y concluyó con un acuerdo confidencial que permitió a Reiner recuperar el control creativo del proyecto mediante la creación de Authorized Spinal Tap LLC.

Éxitos consecutivos y expansión empresarial

Durante los años siguientes, el director encadenó una serie de películas exitosas como When Harry Met Sally, Misery y A Few Good Men, mientras ampliaba su influencia empresarial con la fundación de Castle Rock Entertainment, productora responsable de series emblemáticas como Seinfeld.

El crecimiento del patrimonio de los Reiner también se sostuvo en el mercado inmobiliario. En 1988, Rob adquirió una casa en Beverly Hills por 777.500 dólares, que vendió una década después por 1,94 millones. En 1994 compró una propiedad en Malibu Colony, hoy valorada entre 15 y 20 millones de dólares, que llegó a alquilarse por más de 100.000 dólares mensuales. Su residencia principal estaba ubicada en Brentwood, una mansión comprada en 1991 por 4,75 millones de dólares al productor Norman Lear, actualmente estimada en más de 13 millones. La propiedad, originalmente construida por el actor Henry Fonda, cuenta con amplios jardines, piscina y cancha de tenis. Además, el matrimonio poseía otra vivienda cercana donde residía su hija Romy. A estos bienes se suman fondos heredados de su padre, Carl Reiner, legendario creador de The Dick Van Dyke Show, lo que consolidó una base patrimonial que Rob amplió hasta independizarse económicamente del apellido familiar.

¿Quién heredará la fortuna de Rob Reiner?

Rob y Michele Reiner tuvieron tres hijos en común —Jake (34), Nick (32) y Romy (28)— y Rob era además padre de Tracy (61), hija adoptiva de su primer matrimonio con Penny Marshall. Sin embargo, el reparto de la herencia podría verse profundamente afectado por la legislación vigente en California. El abogado especializado en herencias Sean Weissbart explicó a PEOPLE que la llamada “ley del asesino” establece que cualquier persona que mate de forma intencional y criminal a alguien pierde automáticamente el derecho a heredar de su víctima, así como a ejercer funciones fiduciarias sobre sus bienes. Esto implica que, si Nick Reiner es condenado —o incluso si un tribunal civil determina su responsabilidad— podría quedar completamente excluido de la herencia. En ese escenario, los bienes serían redistribuidos entre los demás herederos, probablemente en partes iguales, salvo que exista una disposición distinta en el testamento o en un fideicomiso revocable, una figura común en California.

Donaciones y causas benéficas

Respecto al destino final de la fortuna, fuentes cercanas a la familia citadas por el Daily Mail aseguraron que "Rob Reiner dejó claro durante años que una parte sustancial de su fortuna sería destinada a causas benéficas". “No quería que sus hijos sintieran que no tenían que trabajar y encontrar su propio camino en la vida. Obviamente, no he visto su testamento, pero sé que gran parte de la herencia se destinará a causas en las que Rob y Michele creían. Esto no es ningún secreto; lo han dicho durante años”, señaló un informante al tabloide. “Hay mucho dinero para sus hijos; todos ellos recibirán una cantidad considerable. Pero Rob y Michele harán algo bueno con su legado. Ojalá pudiera decirte a qué lo van a donar, pero no lo sé”, añadió.

La defensa legal también consume el patrimonio