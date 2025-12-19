¿A Supremo no le gusta viajar con Milagro Flores? Esto dijo la presentadora

San Pedro Sula, Honduras.

La presentadora hondureña Milagro Flores está en Colombia en el marco de la celebración de los Premios Instafest.

La hermosa catracha ha aprovechado su estadía en este país para compatir varios detalles de su nuevo viaje con sus seguidores.

Y fue durante una transmisión en vivo que sus seguidores le preguntaron a Milagro si en esta ocasión había viajado con Supremo, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde hace varios meses.

Sin embargo, la presentadora de televisión respondió que no, ya que¿, según explicó ella, "a Supremo le da miedo a viajar en avión".

"Están preguntando, ¿Y Supreme?", Supreme está en su casa, él conmigo no viaja, cuando yo le digo a él que vamos a viajar, él le tiene miedo a los aviones, pero no fuera a irse para México, pero no fuera a irse para Brasil con Joao, pero no fuera a irse para El Salvador, pero no fuera para a irse a España porque sí se va, pero como es conmigo no viaja, bueno es otra historia", expresó con un tono irónico la colaboradora de la cadena televisiva HCH.