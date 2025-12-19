Pete Davidson, de Saturday Night Live, se convierte en padre de una niña

Estados Unidos.

El comediante y actor estadounidense Pete Davidson, integrante del programa de televisión nocturno Saturday Night Life (SNL), ha sido padre de su primera hija junto con la modelo británica Elsie Hewitt.

Davidson, de 32 años, y Hewitt, de 29, anunciaron este viernes en Instagram que la pequeña Scottie Rose Hewitt Davidson nació el 12 de diciembre.

El nombre de la niña homenajea al padre de Davidson, el bombero neoyorquino Scott Matthew Davidson, que murió mientras luchaba contra las llamas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

La cuenta de Instagram de la modelo muestra distintos momentos del día del nacimiento, todavía en el hospital, y posteriormente en casa. Davidson es conocido por filmes como 'Big Time Adolescence' (2019), 'The King of Staten Island' (2020) o 'The Suicide Squad' (2021).