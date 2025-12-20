Malena Maradiaga responde a críticas por la diferencia de edad con Eduardito Maldonado

San Pedro Sula, Honduras.

La modelo hondureña Malena Maradiaga fue invitada a un podcast en el cual abordó el tema de su relación amorosa con Eduardo Maldonado Jr., también conocido como Eduardito.

La hermosa joven de 19 años, respondió a todas las críticas que ha recibido por mantener un vínculo sentimental con Eduardito, de 16.

Aseguró que muchos la han tachado de "pedófila", por su relación con un menor de edad, pero ella se defendió y expresó lo siguiente:

"La pedofilia, cuando ustedes asumen que una persona es eso, eso puede ser demandado con ley, porque empezaron a decir eso, la pedofilia es un trastorno psicológico en el cual una persona tiene deseos sexuales hacia un menor de edad, y yo, porque asumen eso de mí, de que tengo deseos carnales, de que tengo ese tipo de deseos, o sea, usted no puede asumir lo que no es porque puede ser demandado por la ley, y eso es la primera cosa que yo quisiera aclarar", expresó con tono serio Malena Maradiaga durante la entrevista.

"Como si yo fuera una depravada sexual, y no, discúlpeme, pero yo soy una mujer que creció con valores, que creció con Dios en la casa. Tampoco es para decirme cosas así", agregó la joven.

La polémica surge después de que se diera a conocer que Malena Maradiaga y Eduardito Maldonado, quien es hijo del periodista Eduardo Maldonado, mantienen una relación amorosa desde hace seis meses.