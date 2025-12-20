Gisele Bündchen se casó en secreto con su instructor de jiu-jitsu

Florida, Estados Unidos

De acuerdo con reportes de Page Six y People, el enlace se llevó a cabo a inicios de diciembre, lejos de cámaras y sin anuncios públicos. Registros matrimoniales revisados por la prensa confirman que la pareja contrajo matrimonio el 3 de diciembre de 2025 en Surfside.

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen volvió a dar un paso importante en su vida personal al casarse con Joaquim Valente , su pareja y entrenador de jiu-jitsu, en una ceremonia celebrada con absoluta discreción en Florida.

TMZ detalló que la ceremonia tuvo lugar en la residencia que ambos comparten, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Hasta ahora, los representantes de Bündchen no han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de los medios.

La privacidad ha sido una constante en esta relación. Un allegado a Valente aseguró que la boda fue íntima y cargada de emoción. “Él está encantado de que finalmente se hayan casado después de tener un hijo juntos”, señaló la fuente.

La historia entre Bündchen y Valente comenzó en un entorno estrictamente profesional. Desde 2021, la modelo entrenaba jiu-jitsu bajo la guía del instructor brasileño, sin que en ese momento existiera un vínculo sentimental.

No fue sino hasta después del divorcio de Gisele con Tom Brady que la relación evolucionó. La pareja fue vista por primera vez en noviembre de 2022 durante unas vacaciones en Puntarenas, Costa Rica, junto a los hijos de la modelo.

En aquel entonces, Bündchen negó cualquier romance. Sin embargo, según PEOPLE, el vínculo tomó un rumbo formal en junio de 2023, cuando la amistad dio paso a una relación sentimental.

“Ella es muy reservada con esto y quería mantenerlo en privado mientras se conocían”, explicó un insider cercano a la exangel de Victoria’s Secret. Otro allegado añadió: “Joaquim fue un gran apoyo para Gisele mientras atravesaba su divorcio”.

En 2024, la modelo habló abiertamente sobre su nueva etapa sentimental en una entrevista con The New York Times. “Es la primera vez que salgo con alguien que primero fue mi amigo”, expresó. “Es muy diferente. Es muy honesto y muy transparente”.

Antes de formalizar su unión, la pareja ya había formado una familia. En febrero de 2025, Bündchen y Valente dieron la bienvenida a un hijo varón, cuyo nombre aún no ha sido revelado públicamente.