Bad Bunny, Rosalía y Lady Gaga, la realeza de la música en 2025

Bad Bunny, Rosalía y Lady gaga forman el triunvirato de éxito en la música de este año que acaba, con tres álbumes que han arrasado entre público y crítica -'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' (DTMF), 'Lux' y 'Mayhem'- tres trabajos que suponen un giro en las carreras de los tres artistas. No son los únicos discos destacados de un 2025 que ha sido muy musical, lo cierto es que son el top de un año variado: - 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny El trabajo de Bad Bunny ha sido, incontestablemente, el de mayor éxito en el mundo. El más escuchado en Spotify -plataforma en la que la música del puertorriqueño alcanzó nada menos que 19.8000 millones de reproducciones en el último año-, encabeza las listas de los mejores de medios como la revista Rolling Stone, consiguió cinco Latin Grammy y seis nominaciones a los Grammy. Un recorrido que culminará con el artista como el primer latino en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

- 'Lux' de Rosalía La española sorprendió con otro giro radical en su estilo, en el que introdujo la religión y la filosofía para construir un disco alabado por la crítica, intenso, inclasificable y que ha vuelto a revolucionar el mundo de la música, como ya hizo con 'Motomami' hace tres años. Ahora con 'Lux' ha superado lo alcanzado con sus discos anteriores y se ha situado en el top 5 de la mayoría de las publicaciones especializadas, con temas como 'La perla', que se ha convertido en un himno. - 'Mayhem', de Lady Gaga El regreso de Lady Gaga al pop más comercial en 'Mayhem' le ha supuesto un gran éxito a la cantante, que lanzó el que es su octavo álbum de estudio en marzo, y lo presentó con una serie de conciertos previos a la gira mundial. Uno de ellos fue el 3 de mayo en la playa de Copacabana, donde reunió a más de 2 millones de personas, superando a Madonna. Siete nominaciones a los Grammy avalan un disco con canciones como 'Abracadabra' o 'Die with a smile', en colaboración con Bruno Mars. - 'Cancionera', de Natalia Lafourcade Nominado a mejor álbum de pop latino en los Grammy, con 'Cancionera', la mexicana Natalia Lafourcade ha presentado una faceta más íntima para reivindicar sus raíces y celebrar sus 40 años. Un disco grabado en una sola toma con una cinta en un proceso completamente análogo. - 'More', de Pulp Veinticuatro años después de su último disco de estudio, Jarvis Cocker se reunió con su exbanda para darle continuidad a la discografía de una de las embajadoras principales del 'brit pop' en los 90. Y el resultado ha convencido a fans y crítica, que ha incluido el álbum entre los mejores del año.