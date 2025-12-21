  1. Inicio
¡Boletos disponibles! Asegure su lugar para ver al "Rey de la Taquilla"

Los boletos están disponibles en eticket.hn y los precios inician desde 1,623 lempiras.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 11:08 -
  • Viki Pérez Aguilar
¡Boletos disponibles! Asegure su lugar para ver al Rey de la Taquilla

El cantante Julión Álvarez.

 Foto: Instagram:@lospasosdejulion
San Pedro Sula, Cortés.

La espera terminó para los fans del “Rey de la Taquilla”.

Los boletos para el esperado concierto de Julión Álvarez y Su Norteño Banda en San Pedro Sula ya están disponibles en preventa, encendiendo de nuevo la emoción en la zona norte.

El artista mexicano regresará a Honduras como parte de su gira “42-18”, con la que celebra sus 42 años de vida y 18 años de trayectoria musical.

La cita está programada para el 25 de abril en el Estadio Francisco Morazán, un recinto que promete llenarse de historias, desahogos y sentimientos puros.

La productora E3Live confirmó que la preventa inició este 19 de diciembre a las 6:00 p.m. a través de eticket.hn, plataforma donde los seguidores ya pueden asegurar su entrada para una noche que promete ser inolvidable.

Las localidades son las siguientes:
Experiencia Bac: L 10,001
E3 Fans: L 6,377
Butaca: L 5,508
Preferencia Oeste: L 4,058
Preferencia de pie: L 4,058
Sol Este: L 1,933
Sol Sur: L 1,623

El regreso de Julión a San Pedro Sula se da tras su exitosa presentación en Tegucigalpa, donde miles corearon éxitos como “Te hubieras ido antes” y “Regalo de Dios”.

Ahora, el turno es para los sampedranos, quienes se preparan para recibirlo con casa llena.

viki.perez@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Su enfoque son las noticias de entretenimiento.

