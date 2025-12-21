¡Boletos disponibles! Asegure su lugar para ver al "Rey de la Taquilla"

San Pedro Sula, Cortés.

La espera terminó para los fans del “Rey de la Taquilla”.

Los boletos para el esperado concierto de Julión Álvarez y Su Norteño Banda en San Pedro Sula ya están disponibles en preventa, encendiendo de nuevo la emoción en la zona norte.

El artista mexicano regresará a Honduras como parte de su gira “42-18”, con la que celebra sus 42 años de vida y 18 años de trayectoria musical.

La cita está programada para el 25 de abril en el Estadio Francisco Morazán, un recinto que promete llenarse de historias, desahogos y sentimientos puros.

La productora E3Live confirmó que la preventa inició este 19 de diciembre a las 6:00 p.m. a través de eticket.hn, plataforma donde los seguidores ya pueden asegurar su entrada para una noche que promete ser inolvidable.

Las localidades son las siguientes:

Experiencia Bac: L 10,001

E3 Fans: L 6,377

Butaca: L 5,508

Preferencia Oeste: L 4,058

Preferencia de pie: L 4,058

Sol Este: L 1,933

Sol Sur: L 1,623

El regreso de Julión a San Pedro Sula se da tras su exitosa presentación en Tegucigalpa, donde miles corearon éxitos como “Te hubieras ido antes” y “Regalo de Dios”.

Ahora, el turno es para los sampedranos, quienes se preparan para recibirlo con casa llena.