Kylie Minogue vuelve al número 1 en Reino Unido tras 22 años gracias al villancico 'XMAS'

Londres.

La cantante australiana Kylie Minogue alcanzó este viernes el número 1 en las listas de éxitos británica, 22 años después del último, gracias a su nuevo villancico 'XMAS'.

A sus 57 años, Minogue logró arrebatar el primer puesto al 'Last Christmas' de WHAM! -que se conformó con la plata tras haber conseguido reinar en las listas británicas durante dos años consecutivos- y acumuló una serie de hazañas históricas en la clasificación.

La artista australiana consigue con 'XMAS', un villancico publicado en exclusiva para Amazon Music, su primer número 1 navideño y el octavo de su carrera en el Reino Unido, pues no había liderado la lista desde 2003 con 'Slow'.

'XMAS' también le otorgó a Minogue su mejor semana de ventas y reproducciones en el Reino Unido de los últimos 23 años.

Además, este villancico convirtió a Minogue en la primera artista femenina en haber coronado la lista de sencillos británica en cuatro décadas diferentes: 1980, 1990, 2000 y 2020.

"Es difícil expresar con palabras lo especial que se siente. ¡Ser el número 1 en Navidad es realmente el regalo más maravilloso! Estoy muy agradecida con todos los que me han escuchado y compartido su cariño y les deseo a todos una muy feliz Navidad", declaró la australiana a Official Charts UK.

Por su parte, el director ejecutivo de Official Charts UK, Martin Talbot, felicitó a Minogue por los récords conseguidos y agregó: "Parece que 'XMAS' tiene una opción real de convertirse en uno de los clásicos favoritos y recurridos del país, retornando cada año. Quizás, por fin, Mariah (Carey) tiene una rival para su corona. ¿Es Kylie la nueva reina de la Navidad?".

Detrás de estos récords de Minogue existe toda una campaña de marketing detrás, tanto por parte de la plataforma musical de Amazon como de los propios seguidores de la cantante, que han compartido en la última semana miles de vídeos virales con la coreografía del villancico.

En los últimos años, Amazon Music ha lanzado colaboraciones navideñas exclusivas para su plataforma con artistas como Tom Greenan, Sam Ryder o Ellie Goulding, pero sin la repercusión de 'XMAS' que también logró un hito para la plataforma, convirtiéndose en su primer tema original en lograr el número 1 en el Reino Unido.