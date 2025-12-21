Eugenio Derbez le dice adiós a las peleas con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez decidió cerrar un capítulo que durante años estuvo marcado por declaraciones cruzadas y viejas diferencias, al poner fin públicamente a los dimes y diretes con su expareja Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez.
Con un tono más conciliador y lejos de la polémica, el actor y comediante dejó claro que ya no desea seguir alimentando un conflicto que se arrastró por décadas.
El actor dejó claro que hoy mide mucho más sus palabras y que ya no está dispuesto a engancharse en provocaciones que solo reavivan viejas polémicas. Sin embargo, cuando fue cuestionado por la prensa sobre que la actriz dijo que nunca le ha comprado nada a su nieta, respondió: “Hay que saber a quién le disparas y a quién no. No voy a estar publicando los recibos”.
Derbez confesó que tiene muchas cosas que podría decir, pero que ha decidido guardárselas. “Tengo tanto que decir que me divorcian...”, bromeó, para después subrayar que uno de sus propósitos personales es no volver a hablar públicamente de Victoria Ruffo.
Según relató, esa determinación la tomó desde el reencuentro que ambos tuvieron en el hospital, momento que marcó un antes y un después en su postura frente a la relación que los unió y los separó durante años.