Shawn Mendes, captado con Bruna Marquezine, la ex de Neymar

Los rumores de un posible romance entre Shawn Mendes y la actriz brasileña Bruna Marquezine, conocida mundialmente por su relación pasada con el futbolista Neymar, volvieron a encenderse tras nuevas apariciones públicas de la pareja en Brasil.

De acuerdo con medios internacionales, Mendes y Marquezine fueron vistos saliendo juntos de un restaurante en Río de Janeiro, donde intentaron mantener un perfil bajo, aunque no lograron pasar desapercibidos.

Las imágenes más recientes muestran al cantante canadiense y a la actriz movilizándose con naturalidad por espacios públicos, sin grandes intentos por ocultarse, lo que ha sido interpretado como una señal de mayor cercanía entre ellos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, la frecuencia de sus encuentros (que incluyen salidas al cine, paseos por la ciudad e incluso un día de playa en São Conrado) ha alimentado la conversación en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero las apariciones repetidas parecen cada vez menos casuales.