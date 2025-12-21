  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Shawn Mendes, captado con Bruna Marquezine, la ex de Neymar

¿El romance del año en la recta final de 2025? El cantante canadiense y la estrella brasileña han desatado una auténtica locura en redes sociales.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 15:51 -
  • Agencia EFE
Shawn Mendes, captado con Bruna Marquezine, la ex de Neymar

Shawn Mendes disfruta de Brasil con Bruna Marquezine.

 Fotos: Redes sociales

Los rumores de un posible romance entre Shawn Mendes y la actriz brasileña Bruna Marquezine, conocida mundialmente por su relación pasada con el futbolista Neymar, volvieron a encenderse tras nuevas apariciones públicas de la pareja en Brasil.

De acuerdo con medios internacionales, Mendes y Marquezine fueron vistos saliendo juntos de un restaurante en Río de Janeiro, donde intentaron mantener un perfil bajo, aunque no lograron pasar desapercibidos.

Las imágenes más recientes muestran al cantante canadiense y a la actriz movilizándose con naturalidad por espacios públicos, sin grandes intentos por ocultarse, lo que ha sido interpretado como una señal de mayor cercanía entre ellos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, la frecuencia de sus encuentros (que incluyen salidas al cine, paseos por la ciudad e incluso un día de playa en São Conrado) ha alimentado la conversación en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero las apariciones repetidas parecen cada vez menos casuales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias