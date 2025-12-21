Shakira extiende su gira por Centroamérica

El Salvador.

Shakira volvió a sacudir a sus fans en la región. La artista colombiana anunció dos fechas adicionales para su residencia en Centroamérica, con sede en El Salvador, tras el éxito rotundo de los conciertos ya confirmados.

El anuncio lo hizo la propia cantante a través de su cuenta oficial en Twitter (X), donde confirmó que la demanda del público abrió la puerta a dos nuevos shows, aunque todavía no se han revelado las fechas exactas.

La noticia llega en medio de la expectativa que ha generado su residencia en El Salvador, un hito para la industria del entretenimiento regional y un imán para miles de seguidores que no lograron entradas en la primera etapa.