Shakira extiende su gira por Centroamérica

Shakira volvió a sacudir a sus fans en la región. La artista colombiana anunció dos fechas adicionales para su residencia en Centroamérica, con sede en El Salvador, tras el éxito rotundo de los conciertos ya confirmados.
El anuncio lo hizo la propia cantante a través de su cuenta oficial en Twitter (X), donde confirmó que la demanda del público abrió la puerta a dos nuevos shows, aunque todavía no se han revelado las fechas exactas.
La noticia llega en medio de la expectativa que ha generado su residencia en El Salvador, un hito para la industria del entretenimiento regional y un imán para miles de seguidores que no lograron entradas en la primera etapa.
Por ahora, los fanáticos deberán estar atentos a los canales oficiales, donde se espera que en los próximos días se confirmen más detalles sobre estas nuevas presentaciones.
Las fechas confirmadas hasta ahora y que están sold out son el 12, 14 y 15 de febrero del 2026 en el Estadio Jorge “Mágico” González en la capital de El Salvador, San Salvador.
Two Shows, la productora del concierto, anunció que la venta de los boletos para esos conciertos se agotaron en menos de 24 horas. Fans de toda la región contaron sus experiencias en la tan demandada venta del 17 de diciembre. Algunos afirmaron que lograron realizar su compra y otros no pudieron a pesar de intentarlo, incluso, todo el día.