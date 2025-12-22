Alfredo Adame se corona ganador de "La Granja VIP" México

La primera temporada de "La Granja VIP" México llegó a su esperado desenlace con una final cargada de tensión, emociones y récords de votación.

Tras diez semanas de aislamiento, trabajo físico y convivencia intensa en un entorno rural, el reconocido actor Alfredo Adame fue proclamado como el gran ganador del reality de TV Azteca, imponiéndose gracias al voto del público.

La gala final, transmitida ayer 21 de diciembre, reunió a familiares, exparticipantes y una audiencia masiva que siguió minuto a minuto el cierre de la competencia.

Con más de 189 millones de votos digitales registrados en la última jornada, la decisión del público colocó a Adame en el primer lugar, superando a Eleazar Gómez, quien obtuvo el segundo puesto.

El tercer lugar fue para César Doroteo “Teo”, el cuarto para Kim Shantal y La Bea se llevó el quinto puesto de la competencia.