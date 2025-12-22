Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la víctima y la perpetradora en 'La Empleada'

Los Ángeles, California.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried interpretan personajes que oscilan entre los roles de víctima y perpetradora en 'The Housemaid' ('La Empleada'), un thriller que aborda de manera inusual la violencia doméstica: "Fue muy catártico perder la cabeza", dijo Seyfried en una entrevista con EFE.

La película dirigida por Paul Feig se estrena este jueves en salas de cine de Honduras y narra la llegada de Millie Calloway (Sweeney), una joven con serios problemas económicos, a la misteriosa y acaudalada casa de la familia Winchester, donde es contratada por Nina (Seyfried) como empleada doméstica interna.

Sin más pertenencias que una mochila con ropa y un auto viejo, Millie se instala en la habitación más alta de la residencia que no cuenta con ventilación, ni llave, cuya particularidad siembra desde el principio una extraña sensación de desconfianza.

"Lo fascinante y divertido de estos personajes y de su relación es que piensas que son completos, parece que todo es perfecto por fuera. Pero cuando vas quitando capas, descubres algo completamente diferente. Es muy divertido interpretar a personajes que no son lo que parecen", explicó Sweeney a EFE.

La película, basada en el libro homónimo de Freida McFadden, se inscribe en el género de thriller psicológico, con elementos de comedia negra y tensiones románticas que atraviesan la historia también protagonizada por Brandon Sklenar en el papel de Andrew Winchester, el esposo perfecto.

La relación entre Millie y Nina se construye sobre una dinámica de poder cambiante, donde la manipulación y la violencia doméstica no solo atraviesan el vínculo matrimonial, sino que se proyectan también sobre la trabajadora, atrapada en una estructura de control en la que Andrew participa de forma ambigua y seductora.