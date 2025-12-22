Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación

La noticia ha impactado al mundo del espectáculo: Alejandro Sanz y Candela Márquez decidieron poner fin a su relación sentimental tras más de un año juntos. La confirmación fue publicada por la revista ¡Hola! España y rápidamente replicada por medios internacionales de entretenimiento.

El romance entre el cantante español y la actriz valenciana se hizo público en noviembre de 2024, cuando ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy. Desde entonces, su relación fue seguida de cerca por la prensa y por sus seguidores, quienes celebraban cada aparición pública de la pareja.

A finales de 2024, Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron vistos juntos en un partido del Inter Miami, lo que reforzó los rumores sobre su noviazgo. Posteriormente, comenzó a compartir presencia en eventos sociales y culturales, consolidándose como una de las parejas más comentadas del panorama artístico.

El pasado 19 de diciembre de 2025, Candela Márquez acompañó a Alejandro Sanz en la celebración de su cumpleaños número 57. Las imágenes difundidas en medios y redes sociales mostraban a ambos sonrientes, lo que sugería que la relación atravesaba un buen momento.

Sin embargo, pocos días después, la prensa española confirmó la ruptura. La noticia tomó por sorpresa tanto a seguidores como a medios especializados, debido a la cercanía mostrada recientemente por la pareja.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las versiones sobre los motivos de la separación han sido diversas. Algunos medios especularon sobre la posible intervención de una tercera persona, aunque fuentes cercanas citadas por la prensa indicaron que la decisión respondió a diferencias personales y al desgaste emocional acumulado.

Candela Márquez, actriz conocida por su participación en series como Aída, Velvet y Betty en NY, habría decidido centrarse en su familia y en nuevos proyectos profesionales tras el fin de la relación.

Por su parte, Alejandro Sanz afronta las fiestas navideñas en solitario, mientras continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y audiovisuales. El intérprete de Corazón Partío ha hablado en los últimos años sobre etapas de vulnerabilidad emocional, un contexto que añade una dimensión personal a este momento.

La relación fue descrita por su entorno como intenso y muy mediático, una característica que, según versiones cercanas, también contribuiría al desgaste que derivó en la ruptura.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron sorpresa y mensajes de apoyo tanto al cantante como a la actriz. Muchos destacaron la discreción con la que ambos manejaron su vida privada durante el noviazgo. Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales.

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez se convierte así en uno de los episodios más comentados del cierre de 2025 en la crónica social española, recordando que incluso las relaciones más mediáticas pueden terminar de manera inesperada.