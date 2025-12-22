El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer

La superestrella mundial de la música Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón y pospuso las fechas de su gira programada para enero.

El cantautor de “Copacabana” y “Mandy” reveló la noticia en Instagram esta mañana, señalando que una resonancia magnética reciente indica una “mancha cancerosa” en su pulmón izquierdo, y que sus médicos “no creen que se haya propagado”.

“Como muchos saben, hace poco sufrí seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas”, escribió Manilow.

“Aunque ya me había recuperado de la bronquitis y había vuelto al escenario del Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico me ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien.

“La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada”, continuó. “Es pura suerte (y un gran médico) que se detectara tan pronto. Esa es la buena noticia”.

Manilow continuó escribiendo: "La mala noticia es que, ahora que terminaron los conciertos de ´Christmas Gift Of Love´, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me estoy haciendo pruebas para confirmar el diagnóstico. Así que eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de ´I Love Lucy´".

Manilow, cuyos éxitos también incluyen "I Write The Songs" y "Looks Like We Made It", tenía previsto iniciar una gira por nueve ciudades de Estados Unidos en enero, pero debido a la necesidad de extirpar el cáncer, los conciertos se han reprogramado para finales de febrero, marzo y abril.

"Lamento mucho que tengan que cambiar sus planes", escribió Manilow, de 82 años y fumador desde hace mucho tiempo, a sus fans. Señaló que sus próximos conciertos serán en su "segundo hogar", el resort y casino Westgate Los Ángeles, durante el fin de semana de San Valentín, los días 12, 13 y 14 de febrero.

“Algo me dice que febrero va a ser una gran fiesta”, escribe, y añade: “Espero que tengas una maravillosa Navidad y Año Nuevo y recuerda, si tienes el más mínimo síntoma, ¡hazte la prueba!”.