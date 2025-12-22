Anuncian las nuevas fechas para ver a Shakira en El Salvador

San Salvador, El Salvador.

La cantante colombiana Shakira anunció este domingo en la plataforma de X dos conciertos más en El Salvador, con lo que su gira 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour' por el país centroamericano se extiende a cinco fechas.

Las entradas para los tres conciertos -en principio- que la cantante colombiana ofrecerá en el país centroamericano en febrero de 2026 se agotaron en menos de 24 horas, según información compartida el viernes a EFE en un comunicado.

"Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciará el 17 de diciembre", indica la misiva proporcionada por la oficina de prensa de la cantante.

Por lo anterior, la cantante aseguró en un mensaje en X que "¡Vamos por dos fechas más" y agregó: "Gracias, El Salvador y Centroamérica".

Este lunes se dieron a conocer que las nuevas fechas serán el sábado 7 y el domingo 8 de febrero del 2026. Los conciertos en el país vecino serán las únicas fechas en Centroamérica.

La venta para las nuevas fechas inician este lunes 22 de diciembre a las 6:00 pm a través de las plataformas de TodoTicket El Salvador y FUN Capital Latam.

Los primero conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero próximo en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por 'La gira latina más taquillera de una mujer en la historia'.