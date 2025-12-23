Muere el cocreador de 'Call of Duty' Vince Zampella en un accidente de auto en California

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia 'Call of Duty', falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California, según dio a conocer NBC News.
El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo falleció el pasado domingo en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.
El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, informó la Patrulla de Carreteras de California, según recoge el medio estadounidense.
"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", indicó por su parte un representante de Electronic Arts a TMZ.
La influencia de Vince en la industria de los videojuegos "fue profunda y trascendental", ya que "ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo", agregó.
Zampella es considerada una figura clave en la industria de los videojuegos. Cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros 'Call of Duty', convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.
Su trayectoria redefinió el género de disparos en primera persona (Categoría de videojuegos de acción cuyo objetivo principal es derrotar a enemigos utilizando armas a distancia, generalmente armas de fuego) a través de varios hitos:
Infinity Ward y Call of Duty: En 2002, cofundó Infinity Ward, donde ayudó a lanzar la saga Call of Duty en 2003, convirtiéndola en un fenómeno global.
Respawn Entertainment: Tras su salida de Activision, fundó Respawn en 2010, estudio responsable de éxitos como Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi (Fallen Order y Survivor).
Roles en EA: Hasta su fallecimiento, se desempeñaba como director de Respawn Entertainment y Ripple Effect Studios, además de liderar la dirección creativa de la franquicia Battlefield.
Inicios: Antes de su gran éxito, trabajó en el desarrollo del influyente Medal of Honor: Allied Assault.
Zampella era considerado una de las figuras más respetadas de la industria por su habilidad para perfeccionar la jugabilidad y las narrativas de acción cinematográfica, siendo descrito por sus colegas como un "creador visionario".