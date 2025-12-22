Esposa de James Ransone lanza desgarrador mensaje tras su muerte

Estados Unidos.

Tras difundirse la noticia, colegas, amigos y seguidores del actor recurrieron a redes sociales para expresar mensajes de condolencia y solidaridad con su familia. Una de las reacciones más significativas fue la de su esposa, Jamie McPhee, quien compartió en Instagram un mensaje de despedida dirigido a Ransone, en el que habló del vínculo que construyeron juntos y del dolor que atraviesa tras su fallecimiento.

La muerte del actor James Ransone , ocurrida el viernes 19 de diciembre y confirmada públicamente hasta el domingo por la tarde, generó una fuerte conmoción en la industria del entretenimiento.

“Te he dicho que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: ‘Yo necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías mucha razón”, escribió.

La despedida estuvo acompañada de una fotografía inédita de la pareja, tomada años atrás, en la que se les observa en un ambiente cotidiano y relajado. En la imagen, James Ransone aparece tocando el vientre de su esposa durante el embarazo, lo que evidencia un momento íntimo de su vida familiar, lejos de los reflectores.

James Ransone dejó a su esposa Jamie McPhee y a sus dos hijos. De acuerdo con lo expresado tanto por su viuda como por amigos cercanos, su familia ocupaba un lugar central en su vida personal.

