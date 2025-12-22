  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Esposa de James Ransone lanza desgarrador mensaje tras su muerte

James Ransone es conocido por sus participaciones en producciones como It y El Teléfono Negro.

Esposa de James Ransone lanza desgarrador mensaje tras su muerte

El fallecido actor James Ransone junto a su esposa Jamie McPhee.
Estados Unidos.

La muerte del actor James Ransone, ocurrida el viernes 19 de diciembre y confirmada públicamente hasta el domingo por la tarde, generó una fuerte conmoción en la industria del entretenimiento.

Tras difundirse la noticia, colegas, amigos y seguidores del actor recurrieron a redes sociales para expresar mensajes de condolencia y solidaridad con su familia. Una de las reacciones más significativas fue la de su esposa, Jamie McPhee, quien compartió en Instagram un mensaje de despedida dirigido a Ransone, en el que habló del vínculo que construyeron juntos y del dolor que atraviesa tras su fallecimiento.

Lis Vega formaliza su relación con Rayito

“Te he dicho que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste: ‘Yo necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías mucha razón”, escribió.

La despedida estuvo acompañada de una fotografía inédita de la pareja, tomada años atrás, en la que se les observa en un ambiente cotidiano y relajado. En la imagen, James Ransone aparece tocando el vientre de su esposa durante el embarazo, lo que evidencia un momento íntimo de su vida familiar, lejos de los reflectores.

James Ransone dejó a su esposa Jamie McPhee y a sus dos hijos. De acuerdo con lo expresado tanto por su viuda como por amigos cercanos, su familia ocupaba un lugar central en su vida personal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias