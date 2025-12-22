Lis Vega formaliza su relación con Rayito

México.

Aunque Ryan Hoffman no dudó en mostrarle su apoyo incondicional a Lis Vega durante su participación en el reality show, la bailarina sorprendió al público al revelar que no existía nada romántico entre ellos. Pese a estas declaraciones, el youtuber mantuvo su ayuda a la vedette públicamente, hasta su salida, cuando ella dio a conocer que no existía más un vínculo entre ellos y confirmando su soltería.

Lis Vega dio de qué hablar en La Granja VIP, entre otras cosas, por su relación con Ryan Hoffman, ya que pese a sus apariciones juntos se negaban a ponerle un título a lo que existía entre ellos. Ante esto, la vedette cubana sorprendió a sus fanáticos al anunciar su soltería tan solo unos días después de ser eliminada, puntualizando en que no había ningún vínculo con Rayito, algo que cambió drásticamente.

En un encuentro con los medios retomado por City Nius en YouTube, Lis Vega fue cuestionada sobre su relación con Rayito luego de haber anunciado su soltería. Esto debido a que fueron captados juntos durante la final de La Granja VIP, ante esto la actriz no dudó en confirmar que formalizaron su relación y que ahora estaban juntos como pareja.

“Soltera, pero nunca hemos llegado a estar juntos. Era la soltera más cotizada, pero me duró dos días. Elegimos estar juntos, él es a toda madr*”, dijo Vega entre risas, mientras que Ryan se mostró feliz por su reconciliación: “Yo siempre he estado comprometido con Lis y ella lo sabe, por eso estuve en La Granja viendo por ella porque en verdad la quiero mucho. Yo estoy para apoyarla y sabe que cuenta conmigo”, dijeron.

La actriz reveló que luego de su participación en La Granja VIP y su salida de la obra "Perfume de Gardenia" comenzará un nuevo proyecto profesional con Lolita Cortés y abrirán una escuela de artes escénicas.