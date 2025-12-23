Muere la mujer que dio a Brasil su primera corona de Miss Universo

Río de Janeiro

La exmodelo Ieda María Vargas, primera brasileña en ser elegida Miss Universo, murió este lunes a los 80 años de edad víctima de problemas de corazón, informaron sus familiares.

Vargas, considerada la mujer más linda del mundo en 1963, en la duodécima edición del concurso de belleza internacional, antecedió a Martha Vasconcellos, que se adjudicó el mismo título cinco años después, en 1968. Hasta ahora son las únicas brasileñas coronadas en Miss Universo.

La exreina de belleza estaba ingresada desde hacía 15 días en un hospital de la sureña ciudad de Gramado, en donde falleció.

Natural de Porto Alegre, la capital del sureño estado de Rio Grande do Sul, Vargas nació el 31 de diciembre de 1944 y tenía apenas 18 años cuando conquistó la corona mundial, en un concurso disputado por 50 candidatas el 20 de julio de 1963 en Miami.

Su victoria marcó un hito para Brasil y para América del Sur, ya que fue la segunda representante del continente en obtener el título.

La brasileña recibió la corona de manos de la argentina Norma Beatriz Nolan, vencedora en 1962 y que falleció en agosto pasado.