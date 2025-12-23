Ciudad de México recibirá 2026 con megafiesta electrónica

Ciudad de México

La celebración, organizada por el Gobierno de la Ciudad de México , busca “transformar la Avenida Paseo de la Reforma en un gran escenario al aire libre para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo ciclo con música y baile”, según un comunicado.

La Ciudad de México despedirá 2025 y dará la bienvenida al Año Nuevo de 2026 con un macrofestejo de música electrónica , que el Gobierno capitalino promete que será “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

El evento con entrada libre y un cartel que mezcla nombres internacionales y referentes nacionales comenzará el miércoles 31 de diciembre a las 18:00 hora local (00:00 GMT del 1 de enero) y terminará a las 02:00 (08:00 GMT).

En la imagen de difusión, el Ángel de la Independencia, el monumento más visitado de la capital, aparece al centro como faro simbólico: un monumento iluminado con tonos que parecen moverse entre el violeta y el turquesa, rodeado por una retícula ondulante, como si el aire mismo se curvara con el pulso de los sintetizadores.

El encuentro reunirá propuestas “que van del electro-pop, el techno, el synthwave y la experimentación electrónica, hasta sonidos urbanos y fusiones contemporáneas”, como el tribal guarachero, con un formato “pensado para todos los públicos”, en un intento por reafirmar a la capital “como un referente cultural y musical a nivel global”.

El listado de artistas incluye al estadounidense MGMT, la venezolana Arca, los franceses Kavinsky y Jehnny Beth y los mexicanos Mariana Bo, 3BallMTY (MÉX), Ramiro Puente y Vel, esta última francomexicana.