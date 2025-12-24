Navidad con acento español: Cada vez más estrellas se unen a la tradición

La lista de artistas que celebran la Navidad con su música en español crece cada año, con figuras como Estopa o Miguel Poveda que se han unido a la tradición en las últimas semanas, y otras como David Bisbal o Rosana, que vuelven con más fuerza, decididos a consolidarse como reyes de estas fiestas.
Fuera de nuestras fronteras vuelve a reinar Mariah Carey en numerosas listas junto a otras estrellas anglosajonas como Kylie Minogue, que ha reeditado su álbum navideño con temas inéditos por su décimo aniversario, o Christina Aguilera, que acaba de lanzar la canción ‘My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)’ como parte de un proyecto cinematográfico con esta temática.
Sin embargo, para quienes prefieran cantarle a la Navidad de otra manera, la oferta por parte de artistas hispanohablantes es cada vez más abundante.
Ahí está David Bisbal, que se ha hecho fuerte en este terreno y que ha relanzado su álbum de 2024 con un corte extra, ‘Navida sin ti’, mientras que Rosana ha regrabado su ya clásico ‘En Navidad’ de 1998 para actualizarlo.
En noviembre, el artista Marc Anthony lanzó una versión salsa de "Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas" como un Amazon Music Original. Esta reinterpretación del clásico de José Feliciano busca celebrar la esencia de las fiestas con un sonido vibrante.
LOS QUE SE ESTRENAN EN LO NAVIDEÑO
Otros se han animado en este 2025 por primera vez, como es el caso de Estopa y su ‘Villa & Ziko’, recién publicado y que se trata de una reinterpretación de un villancico popular de origen extremeño que ha formado parte de la banda sonora de las fiestas con su familia. Llega incluso con un videoclip ideado y dirigido por ellos mismos, en el que se monta a mano un nacimiento navideño.
También están el cantante y compositor colombiano Camilo y su esposa, la artista venezolana Evaluna Montaner, quienes lanzaron “Navidad en cada esquina”, una canción alegre y conmovedora que mezcla ritmos de salsa, percusión tropical y la calidez latina con las tradiciones navideñas de Estados Unidos.
Otro que se estrena es Álex Ubago con ‘Navidad Navidad’, versión de uno de los villancicos más clásicos y universales que el vasco ha querido abordar «al estilo crooner, elegante y atemporal».
"Escribí este EP en un momento muy vulnerable de mi vida, y ahí fue donde encontré la belleza de lo sencillo", ha explicado Blas
Cantó sobre ‘Noel’, su primer disco temático del que va desvelando poco a poco cada tema, como si de un calendario de adviento se tratara, y en el que ha recuperado su ‘Será Navidad’ a beneficio de Unicef junto a compañeros como Rozalén o María Peláe.
EL FLAMENCO, TAMBIÉN
El flamenco no podía faltar en este menú. Así, acaba de llegar ‘Navidad con Las Migas (Medley)’, en el que el popular cuarteto catalán interpreta un popurrí con algunos de los temas más emblemáticos de la tradición navideña española al ritmo de guitarras, trompetas, palmas y compás.
Con el espíritu de la zambomba de Jerez y Fernando Terremoto, "que creó una forma distinta" de interpretar el género, Miguel Poveda ha grabado un álbum entero, ‘El árbol de la alegría’, con clásicos y canciones inéditas en el repertorio como la que le da título y que recrea su infancia en Badalona (Barcelona) a ritmo de rumba o la que canta a la ausencia de sus seres queridos, pero "celebrándolos".
En la misma línea, la artista Alba Morena ha publicado ‘Otra Navidad’, una canción pop "con alma festiva, pero atravesada por la melancolía que muchas veces acompaña estas fechas" por el contraste entre las luces y el vacío que dejan quienes ya no están».
"Otra Navidad bien triste, quitando su plato del mantel. Otra Navidad viendo su sitio vacío frente a mí", canta en esta pieza en la que ella ha tocado todos los instrumentos y ha sido productora.
Para quienes prefieran algo con vibración guitarrera, se acaba de publicar ‘Christmas with el Twanguero’, con 9 cortes en los que Diego García ha reinterpretado con «alma vintage» y de rocanrol clásico piezas como ‘Jingle Bell Rock’, además de alegatos por la paz como ‘The war is over’, que dejó John Lennon en los años 70 especialmente para estas fechas.
Y para los que viven la Navidad con otra temperatura, la artista canaria Marilia Monzón ha estrenado ‘Piel de Sal’, que ha definido como un "abrazo musical" para todos sus paisanos "dentro y fuera de las islas".