Navidad con acento español: Cada vez más estrellas se unen a la tradición

La lista de artistas que celebran la Navidad con su música en español crece cada año, con figuras como Estopa o Miguel Poveda que se han unido a la tradición en las últimas semanas, y otras como David Bisbal o Rosana, que vuelven con más fuerza, decididos a consolidarse como reyes de estas fiestas. Fuera de nuestras fronteras vuelve a reinar Mariah Carey en numerosas listas junto a otras estrellas anglosajonas como Kylie Minogue, que ha reeditado su álbum navideño con temas inéditos por su décimo aniversario, o Christina Aguilera, que acaba de lanzar la canción ‘My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)’ como parte de un proyecto cinematográfico con esta temática. Sin embargo, para quienes prefieran cantarle a la Navidad de otra manera, la oferta por parte de artistas hispanohablantes es cada vez más abundante. Ahí está David Bisbal, que se ha hecho fuerte en este terreno y que ha relanzado su álbum de 2024 con un corte extra, ‘Navida sin ti’, mientras que Rosana ha regrabado su ya clásico ‘En Navidad’ de 1998 para actualizarlo. En noviembre, el artista Marc Anthony lanzó una versión salsa de "Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas" como un Amazon Music Original. Esta reinterpretación del clásico de José Feliciano busca celebrar la esencia de las fiestas con un sonido vibrante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. LOS QUE SE ESTRENAN EN LO NAVIDEÑO

Otros se han animado en este 2025 por primera vez, como es el caso de Estopa y su ‘Villa & Ziko’, recién publicado y que se trata de una reinterpretación de un villancico popular de origen extremeño que ha formado parte de la banda sonora de las fiestas con su familia. Llega incluso con un videoclip ideado y dirigido por ellos mismos, en el que se monta a mano un nacimiento navideño. También están el cantante y compositor colombiano Camilo y su esposa, la artista venezolana Evaluna Montaner, quienes lanzaron “Navidad en cada esquina”, una canción alegre y conmovedora que mezcla ritmos de salsa, percusión tropical y la calidez latina con las tradiciones navideñas de Estados Unidos. Otro que se estrena es Álex Ubago con ‘Navidad Navidad’, versión de uno de los villancicos más clásicos y universales que el vasco ha querido abordar «al estilo crooner, elegante y atemporal». "Escribí este EP en un momento muy vulnerable de mi vida, y ahí fue donde encontré la belleza de lo sencillo", ha explicado Blas Cantó sobre ‘Noel’, su primer disco temático del que va desvelando poco a poco cada tema, como si de un calendario de adviento se tratara, y en el que ha recuperado su ‘Será Navidad’ a beneficio de Unicef junto a compañeros como Rozalén o María Peláe. EL FLAMENCO, TAMBIÉN