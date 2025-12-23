Billy Porter rompe el silencio sobre su estado de salud

El cantante y actor estadounidense Billy Porter ha anunciado que, tras haber pasado cuatro meses "muy grave" como consecuencia de una urosepsis, se encuentra ya camino de una "completa recuperación".
El artista, de 56 años, contó a sus seguidores a través de Instagram que, aunque todavía no está del todo bien, su situación ha mejorado.
"Algunos de ustedes quizá sepan, o quizá no, que este otoño estuve muy enfermo en el hospital con urosepsis. No ha sido fácil. Han sido cuatro meses muy, muy difíciles. Y quiero que todos sepan que estoy en camino de una recuperación completa. Aún no he llegado, pero estoy en ese camino", dice en su mensaje, publicado en las últimas horas.
La sepsis urinaria o urosepsis es una afección grave y potencialmente letal que se origina cuando una infección del tracto urinario se propaga al torrente sanguíneo. Se origina en el sistema urinario y, si no se trata a tiempo, puede provocar choque séptico, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.
El diagnóstico de Porter se dio a conocer el pasado septiembre. Los productores del musical de Broadway 'Cabaret at the Kit Kat Club', que él protagonizaba, anunciaron entonces que se habían visto obligados a retirar esa producción de la cartelera antes de tiempo debido a su enfermedad.
El actor y cantante agradeció ahora a sus seguidores que se hayan preocupado por él.
"Quiero agradecerles a todos sus oraciones, su cariño y el haberme enviado buenas vibraciones. He sentido cada una de ellas. Sé que hoy estoy con vida gracias a mis fans", concluyó.
Porter, icono de la comunidad LGTB, ganó en 2019 un Emmy al mejor actor de una serie dramática por 'Pose', atesora entre otros un premio Tony al mejor álbum de teatro musical por 'Kinky Boots' y en 2022 fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.