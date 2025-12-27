Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns anuncian su compromiso

Jordyn Woods cerró el año con una de las noticias más felices de su vida: su compromiso matrimonial con el jugador de la NBA Karl-Anthony Towns, con quien mantiene una relación desde 2020.

La pareja compartió en redes sociales una serie de fotografías del emotivo momento, acompañadas del mensaje “Marry Christmas”, que rápidamente se volvió tendencia.

La propuesta tuvo lugar en un balcón con vista al skyline de Nueva York, en el exclusivo bar Overstory, donde ambos celebraron rodeados de familiares y seres queridos.

En las imágenes, Woods luce un elegante anillo de compromiso mientras Towns se arrodilla para hacer la pregunta que marcó un nuevo capítulo en su historia de amor.

El anuncio llegó pocas horas después de la victoria de los New York Knicks sobre los Cleveland Cavaliers, un juego navideño en el que Towns brilló con un doble-doble de 11 puntos y 14 rebotes en el Madison Square Garden. Tras el triunfo, el joven de origen dominicano decidió extender la celebración con un momento aún más especial.

La reacción en redes no se hizo esperar. Kylie Jenner, antigua mejor amiga de Woods, comentó emocionada la publicación con un “Jordyyyyyyy”, dejando claro que la noticia también la conmovió. Familiares, celebridades y fanáticos inundaron las plataformas con mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja.

Woods, empresaria e influencer, y Towns, estrella de los Knicks y miembro de la Selección Dominicana de Baloncesto, han mantenido una relación estable durante cinco años, marcada por apoyo mutuo, crecimiento personal y apariciones públicas que siempre generan conversación.

Con este compromiso, ambos inician una nueva etapa que promete seguir captando la atención del mundo del entretenimiento y el deporte.