Residente y J Balvin sorprenden al aparecer juntos como amigos

San Juan, Puerto Rico

Los artistas urbanos Residente y J Balvin sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos públicamente como amigos, dejando atrás la polémica rivalidad que protagonizaron en 2022 tras la tiradera incluida en la BZRP Music Sessions #49.

El enfrentamiento se originó cuando Balvin criticó la representación del género urbano en los Latin Grammy y Residente respondió con un tema de más de ocho minutos, acusando al colombiano de actitudes superficiales y cuestionando su autenticidad musical. La canción generó gran repercusión, pero J Balvin nunca respondió con una tiradera propia, optando por no prolongar el conflicto.

La reciente aparición de ambos artistas juntos ha sido interpretada como un gesto de reconciliación, reforzado por un mensaje compartido en sus redes sociales: