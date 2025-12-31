Residente y J Balvin sorprenden al aparecer juntos como amigos

Los artistas urbanos Residente y J Balvin sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos públicamente como amigos, dejando atrás la polémica rivalidad que protagonizaron en 2022 tras la tiradera incluida en la BZRP Music Sessions #49.
El enfrentamiento se originó cuando Balvin criticó la representación del género urbano en los Latin Grammy y Residente respondió con un tema de más de ocho minutos, acusando al colombiano de actitudes superficiales y cuestionando su autenticidad musical. La canción generó gran repercusión, pero J Balvin nunca respondió con una tiradera propia, optando por no prolongar el conflicto.
La reciente aparición de ambos artistas juntos ha sido interpretada como un gesto de reconciliación, reforzado por un mensaje compartido en sus redes sociales:
"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribieron ambos junto a una fotografía que evidencia su cordialidad.
Varios artistas celebraron públicamente la reconciliación, entre ellos Wisin y Yandel, Arcángel, Ryancastro, Mau y Ricky Montaner, Tito El Bambino, J Alvarez y el productor Raphy Pina, quienes expresaron su satisfacción por ver a dos referentes del reguetón y la música urbana superar viejas diferencias.
Para muchos seguidores, este reencuentro es una señal de madurez artística y unidad dentro del género. Aunque todavía no han confirmado colaboraciones musicales, el gesto genera expectativa sobre posibles proyectos futuros en conjunto.
Residente y J Balvin son considerados figuras influyentes a nivel mundial, y su reconciliación representa un ejemplo de cómo los conflictos pueden resolverse sin afectar la relación profesional ni la música que ambos producen, dejando un mensaje positivo para la comunidad artística y sus seguidores.