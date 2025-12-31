El Capi Pérez y su esposa anuncian que esperan a su segundo bebé

México.

El conductor Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi" Pérez se convertirá en papá en 2026, así lo dio a conocer en redes sociales con un video en el que participa su esposa Itzel Barro y su hijo Vicente.

En mayo de 2024, frente a la Torre Eiffel, en París, la pareja dio la noticia de la llegada de su primer bebé, lo hicieron con unas gorras que decían "Dad" y "Mom".

En esta ocasión, desde la playa, usaron las mismas gorras y sumaron la de "Big brother" a Vicente, quien será el hermano mayor del nuevo integrante de la familia.