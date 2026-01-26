Estudiante de SPS lleva ocho días desaparecido tras salir a jugar baloncesto

Puerto Cortés, Honduras

La familia de Yahir Enrique Guzmán Ramírez vive días de desesperación e incertidumbre, luego de que el joven sampedrano de 23 años desapareciera hace ocho días. El estudiante, deportista y miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue visto por última vez el pasado 18 de enero mientras se dirigía a un partido de baloncesto en Travesía, Puerto Cortés.

¿Quién es Yahir Enrique Guzmán Ramírez?

Yahir estudia la carrera de Electricidad en el ITHA y es reconocido tanto por su desempeño académico como por su talento en el baloncesto, deporte que practica de manera constante.

Además, es un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.



De acuerdo con el relato de sus padres, el pasado 18 de enero, el joven se dirigía a un partido de baloncesto en Travesía, Puerto Cortés, cuando otro jugador del equipo le ofreció llevarlo a "jalón" desde la Stibys hasta Río Blanquito, lugar donde fue visto por última vez. Minutos después, a las 2:11 PM, Yahir envió un mensaje al grupo de WhatsApp de su equipo, en el que alertaba que se había quedado varado en Campana, que no llevaba dinero y que necesitaba que alguien fuera por él. Según denuncian sus padres, ese mensaje, lamentablemente no obtuvo respuesta. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener ninguna noticia sobre su paradero.