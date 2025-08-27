Jancarlos mató a su amigo para robarle carro y venderlo como chatarra a L 60,000: Policía

San Pedro Sula, Honduras

La muerte del universitario Darwin Antonio Bueso Hernández (de 21 años), ha causado consternación e impotencia luego de que la Policía informara que su mejor amigo Jancarlos Aly Villanueva Reyes (de 18 años), es el principal sospechoso de planificar el crimen. Darwin, originario de Río Blanquito, Choloma, Cortés, se había mudado hace dos años a San Pedro Sula con el propósito de trabajar y cumplir su sueño de estudiar Ingeniería Logística, carrera que cursaba con excelencia en una universidad privada.

Lastimosamente, su cuerpo fue hallado la mañana del lunes 25 de agosto, flotando en el río Chamelecón, ribera que colinda con colonia Morales número cuatro, en el sector que lleva el mismo nombre del afluente.

Familiares que reclamaron su cuerpo el pasado martes en la morgue sampedrana, informaron que Darwin era un joven alegre, trabajador y dedicado a sus estudios. Consternados, pidieron a las autoridades justicia.

Plan para cometer el crimen

Por la muerte de Bueso Hernández se encuentra recluido en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, Jancarlos Aly Villanueva Reyes, también estudiante universitario y de oficio barbero. Este fue capturado el mismo lunes a 300 metros de donde hallaron el cadáver de la víctima. La Policía lo requirió cuando intentaba, junto a dos personas más, sacar el vehículo con la ayuda de un camión. Estas dos personas fueron liberadas luego de que Jancarlos confesara ser el responsable del crimen y aclarara que ellos solo le colaboraban para mover la camioneta, dijeron agentes. Las indagaciones policiales señalan que Darwin salió de su casa la mañana del domingo 24 de agosto tras recibir la llamada de su supuesto victimario, quien lo había invitado a un balneario en el sector de Cofradía. Según el reporte, ambos jóvenes se encontraron y posteriormente recogieron a otra persona con la que departieron.

Durante el trayecto a San Pedro Sula, el acusado sometió a Darwin para despojarlo de su carro; al oponerse, lo estranguló. Después del hecho, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde quedó embancada la camioneta. Amarró el cadáver a unas rocas y lo lanzó al agua, pero la corriente lo sacó a la superficie el lunes.

Vendería el carro como chatarra

Agentes de investigación que llevan el caso, informaron que Jancarlos, sería el autor intelectual y material del hecho. Cuando lo capturaron confesó el crimen. Este lo planificó desde hacía un mes con el supuesto objetivo de robarle el vehículo a su amigo: una camioneta Honda CR-V, año 2018, valorada en más de 300,000 lempiras.