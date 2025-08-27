Con sonrisa en el rostro: así llegó a los juzgados el acusado de asesinar a Katherine Fuentes

Walter Alvarenga, acusado de asesinar brutalmente a la manicurista Katherine Fuentes, se presentó este miércoles a su primera audiencia en los juzgados sampedranos, donde se le dictó prisión preventiva.
Escoltado, enchachado y con una leve sonrisa en rostro, así se presentó la expareja de Katherine Fuentes, quien fue reportada como desaparecida desde el 20 de julio
La Jueza de Letras Penal, resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Walter Mauricio Alvarenga Monje. La audiencia preliminar, se programó para las 10:00 de la mañana del miércoles 15 de octubre.
Walter Alvarenga fue capturado por las autoridades policiales en las 33 calle de San Pedro Sula.
En el asesinato de la joven manicurista Katherine Nicolle Reyes Fuentes participaron su expareja Walter Mauricio Alvarenga Monje y dos individuos más que la quemaron y enterraron su cuerpo en el sector de El Zapotal, según las indagaciones de la Policía.
De acuerdo con las autoridades policiales, Walter Alvarenga citó bajo engaños a la manicurista para luego quitarle la vida.
Esta información fue confirmada por la policía, luego del testimonio de la mejor amiga de Katherine, quien reveló que ella tuvo una cita con su expareja la noche en que desapareció.
Según las investigaciones, cuando la manicurista salió de su apartamento en el sector Rivera Hernández en su carro Hyundai negro rumbo a la cita, recibió mensajes de su exnovio, Walter Alvarenga, y de dos supuestos amigos en común de la pareja.
Walter Alvarenga le pidió a la joven que se acercara a un reconocido restaurante de San Pedro Sula; al llegar, fue secuestrada.
Katherine fue trasladada hasta el sector de El Zapotal, donde en unos potreros la mataron a balazos, hicieron un hoyo donde quemaron su cuerpo y lo enterraron.
La captura de Walter causó un gran impacto entre la población sampedrana que pedía justicia por la desaparición de Nicol Katherine Fuentes, de 22 años, reportada como desaparecida en la Rivera Hernández.
Miles de sampedranos piden justicia por la muerte de Katherine Fuentes, sus familiares son los más afectados por lo ocurrido.
Según testimonios, Katherine y Walter mantuvieron una relación en 2022. Las redes sociales confirmaron fotos de la pareja en ese año.