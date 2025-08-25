Matan a prestamista y un menor resulta herido en Choloma

Choloma.

Un violento ataque a balazos en la zona de Quebrada Seca, a escasos metros de la entrada a la colonia San Carlos, en el municipio de Choloma, dejó como resultado a un prestamista asesinado y un menor que resultó herido.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Hernández, de aproximadamente 34 años, quien según sus familiares se dedicaba al oficio de prestamista. El hecho ocurrió cuando hombres armados interceptaron a Hernández y le dispararon, quitándole la vida en el lugar de forma inmediata.