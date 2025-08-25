Matan a prestamista y un menor resulta herido en Choloma

Un violento ataque a balazos en la zona de Quebrada Seca, a escasos metros de la entrada a la colonia San Carlos, en el municipio de Choloma, dejó como resultado a un prestamista asesinado y un menor que resultó herido.
La víctima mortal fue identificada como Edwin Hernández, de aproximadamente 34 años, quien según sus familiares se dedicaba al oficio de prestamista. El hecho ocurrió cuando hombres armados interceptaron a Hernández y le dispararon, quitándole la vida en el lugar de forma inmediata.
El menor de edad, que acompañaba al ahora occiso, sufrió una herida por una esquirla en el rostro. Afortunadamente, la lesión no puso en riesgo su vida. Fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se reporta fuera de peligro.
Hasta el momento, las autoridades locales no han brindado declaraciones oficiales sobre posibles sospechosos o móviles del crimen. Tampoco se tiene conocimiento de que se haya realizado alguna detención relacionada con el suceso.